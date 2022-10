Tarcísio de Freitas pretende estimular indústria no Grande ABC

Artur Rodrigues



Em agenda realizada nesta terça-feira (18) na Associação dos Funcionários Públicos, em São Bernardo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) voltou a falar sobre fomentar a indústria no Grande ABC.



Em discurso para empresários, o ex-ministro da Infraestrutura declarou que quer aumentar a oferta de energia para ajudar as indústrias automotivas da região e do Estado.

"Precisamos fazer o Grande ABC ser uma região mais competitiva para que as indústrias tenham condições de se manterem aqui. Não podemos nos esquecer que as empresas se instalam em áreas desenvolvidas. Precisamos impulsionar negócios, observar a dinâmica de cada área da região", afirmou o candidato.

Para Tarcísio, a chave para estimular o crescimento industrial é a redução de tarifas e o aumento das ofertas de energia.



