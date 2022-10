Tarcísio de Freitas coloca a expansão do Metrô como uma de suas prioridades

Artur Rodrigues

19/10/2022 | 08:30



Uma das pautas mais defendidas pelo candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) em sua campanha é a expansão da linha metroviária para a Região Metropolitana de São Paulo. No encontro com os empresários em São Bernardo, ontem (18), ele voltou a defender a bandeira do Metrô no Grande ABC.

"Já passou da hora de o Grande ABC ter o Metrô. A região precisa e está pedindo por isso. Essa será uma das nossas prioridades, faremos um projeto logo de imediato para que as obras se iniciem o mais rápido possível", declarou Tarcísio. O candidato ainda falou em levar a linha metroviária e do trem para outras regiões.

"Guarulhos também precisa do Metrô, assim como Osasco. Também precisamos seguir com o projeto do trem ligando São Paulo a Campinas. Sentaremos com os prefeitos das cidades próximas à Capital para dar prosseguimento a esses e vários outros projetos nas primeiras semanas do nosso governo", afirmou o candidato do Republicanos.