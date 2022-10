Do Diário do Grande ABC



19/10/2022 | 08:38



Candidato a governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) se comprometeu ontem (18), em encontro com empresários do Grande ABC, a estimular a reindustrialização da região, que nos últimos anos tem perdido algumas das empresas da cadeia automotiva que foram essenciais para o desenvolvimento socieconômico das sete cidades. É positivo saber que o político que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio dos Bandeirantes demonstra tamanho conhecimento da realidade regional e tem em seu plano de governo soluções para alterar o cenário produtivo local, cuja deterioração avançada já lhe rendeu o apelido internacional de "cinturão de ferrugem da América do Sul".

Tarcísio de Freitas já sabe como agir. Ele tem bem definido o plano de ação, a ser iniciado, se assim desejar o eleitor paulista, no momento em que assumir a cadeira de governador, em janeiro de 2023, conforme demonstrou em agenda realizada na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo. O ex-ministro da Infraestrutura pretende desonerar o setor produtivo, aumentar a oferta de energia e desburocratizar o setor. Além disso, anunciou investimento em pesquisa e inovação, essencial para enquadrar o parque fabril na nova realidade do mercado, hoje refratário a veículos movidos por combustível fóssil, sobre o qual se estabeceu a cadeia automotiva regional desde a década de 1950.

Diferentemente de seu concorrente Fernando Haddad (PT), que com frequência cita o Grande ABC para dizer que vai paralisar obras –­ como o projeto do BRT, o corredor de ônibus de alta velocidade que pretende ligar São Bernardo à Capital ­–, Tarcísio de Freitas caminha em sentido contrário, propondo investimentos. Ao demonstrar conhecimento da vocação econômica regional, o candidato do Republicanos, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, assumiu o compromisso de reverter o processo de fuga das indústrias automotivas que a revista britânica The Economist, considerada a bíblia da economia mundial, classificou de "cinturão de ferrugem da América do Sul". É o que precisa ser feito.