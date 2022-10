Técnico do São Bernardo FC fala da preparação do time para 2023

Pedro Lopes

O São Bernardo FC já iniciou as preparações para a temporada de 2023, quando disputará a Série C do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. O clube não perdeu tempo e já anunciou a renovação contratual de seis atletas: os goleiros Alex Alves e Júnior Oliveira, o lateral Alex Reinaldo, os zagueiros Helder e Matheus Salustiano, e o atacante Hugo Sanches. Todos os vínculos vão até novembro de 2023.

Márcio Zanardi, técnico da equipe, falou da expectativa para a temporada "Tivemos um ano onde ficamos na sexta colocação do Campeonato Paulista e conseguimos o acesso à Série C, mas já estamos pensando em 2023, para que a gente possa performar e colocar o clube num cenário especial. Estamos na montagem do elenco, começando com renovações de contrato, então temos que manter o pé no chão, trabalhar demais e continuar com o nosso foco", disse.

Ao ser questionado sobre o perfil de atleta que prefere, Márcio diz que "primeiro o jogador tem que respeitar a camisa do São Bernardo, ser comprometido com o processo. Estamos tranquilos porque tem muito jogador com essa ideia e perfil. Tenho certeza de que vamos trazer os melhores", completou.