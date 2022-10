Ticiane Pinheiro faz desabafo após missa de sétimo dia da sogra: Como é difícil acreditar que você se foi

16/10/2022 | 09:11



A família Tralli está passando por um momento delicado. No último domingo, dia 9, a mãe de Cesar Tralli, Edna, sofreu um acidente aéreo e morreu. Recentemente, amigos e familiares prestaram mais uma homenagem ao comparecer na missa de sétimo dia.

Nas redes sociais, Ticiane Pinheiro, esposa de Cesar, fez um desabafo sobre a saudade que vem sentindo da sogra. Na publicação, ela escreveu:

Sogrinha, sete dias sem você. Sete dias sem o seu bom dia. Sem suas mensagens de motivação diária, sem saber de você. Como é dificil acreditar que você se foi, que não terei mais como contar com você para nada, que não terei mais você para desabafar e que não terei a avó paterna das minhas filhas para brincar com elas. E nossa viagem para a Bahia!? E nosso chá da tarde? Tinhamos muitos encontros ainda , muitos planos, muitas viagens e muita vida para viver. E você nos deixou assim, sem se despedir, sem uma carta, sem ao menos dar uma pista. A única certeza que tinhamos era que você estava apaixonada, feliz demais e voando cada vez mais alto nesse amor! O que nos conforta hoje é saber que você estava feliz , numa fase leve e maravilhosa da sua vida e que você foi ao encontro da Gabi. Mas e nós? Como fica a nossa saudade, como iremos nos acostumar sem você, sem seus elogios, suas palavras de aconchego, seu cheiro, sua bondade, seu sorriso e seu olhar iluminado. Um vazio enorme já está fazendo parte da nossa vida, teremos que nos conformar com seus ensinamentos, com nossas historias juntas e as lembranças? te amarei para sempre . Muito obrigada sogrinha por você ter dado a benção para que eu possa fazer seu filho feliz eternamente. Te prometo que farei de tudo para suprir toda a dor que ele esta sentindo. Pelo menos vou amenizando aos poucos, dando a ele o amor em dobro. Vai com Deus , vá em paz, mas não esqueça de sempre nos proteger lá de cima e nos guiar para o caminho certo. Vou cuidar da sua família com todo meu amo. Saudades que dói.

No dia , Edna estava com o namorado, Euclides Brosch. Os dois eram os únicos passageiros da aeronave, que estava sendo pilotada por Brosch. Ele também morreu no acidente.