Bolsas de NY fecham em queda, com inflação, ata do Fed e balanços no radar

12/10/2022 | 17:26



Os mercados acionários de Nova York fecharam com sinal negativo, nesta quarta-feira, 12. O dia foi de volatilidade e os índices mostraram pouco impulso, após quedas recentes, mas chegaram a subir em parte da sessão. O início da temporada de balanços esteve em foco, bem como o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e a ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,10%, em 29.210,85 pontos, o S&P 500 caiu 0,33%, a 3.577,03 pontos, e o Nasdaq recuou 0,09%, a 10.417,10 pontos.

A abertura foi negativa, mas logo os índices reverteram o movimento e passaram a subir, e o tom de volatilidade prosseguiu em boa parte do dia. Na agenda de indicadores, o PPI subiu 0,4% em setembro ante agosto, acima da previsão de alta de 0,2% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Agora, há grande expectativa pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que sai na manhã desta quinta-feira.

Na ata, o Fed voltou a enfatizar a importância de conter a inflação. Para os dirigentes, há ainda risco de altas para a inflação, já bem acima da meta, o que justifica a manutenção do aperto monetário em andamento. As altas de juros tendem a ser negativas para as ações em geral. O BC americano via ainda o Produto Interno Bruto (PIB) real crescendo em ritmo "modesto" no terceiro trimestre.

No setor corporativo, a ação da PepsiCo avançou 4,18%, após a companhia publicar balanço com resultado acima do esperado pelo mercado. Entre outras ações importantes, Meta caiu 0,81%, Apple perdeu 0,46% e Boeing, 0,87%. Já Amazon subiu 0,61%, Alphabet fechou em alta de 0,39% e Tesla avançou 0,34%.