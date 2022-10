Zagueiro Helder renova com o São Bernardo FC

Pedro Lopes

Especial para o Diário



12/10/2022 | 08:10



O São Bernardo FC segue os planejamentos para 2023. Na tarde desta terça-feira (11), o clube anunciou mais uma renovação contratual, novamente no setor defensivo. O zagueiro Helder Maciel teve seu contrato renovado com o Tigre, com vínculo até novembro de 2023.



O clube teve a mesma posição renovando com o goleiro Alex Alves e o lateral Alex Reinaldo, que tiveram seus vínculos prolongados igualmente.



Dentre todos os atletas que tiveram seus contratos renovados recentemente, Helder é o que está há mais tempo no time do São Bernardo. O zagueiro chegou do Água Santa inicialmente por empréstimo em 2021, e logo assumiu a posição de titular, conquistando o título da Copa Paulista daquele ano. Após o contrato de empréstimo com o Tigre acabar, a diretoria logo tratou de adquirí-lo, porém a custo zero, já que seu contrato com o Netuno também havia chegado ao fim.



Após o anúncio da renovação no Instagram do time, Helder não escondeu a satisfação em continuar fazendo parte do projeto.



“Agradeço a Deus pelo ano que tivemos. Sou grato também à diretoria por continuar acreditando no meu trabalho e estou muito feliz em poder estar nesse projeto. Espero fazer um 2023 tão vitorioso quanto foi 2022”, disse.



Pelo São Bernardo FC, Helder acumula 50 partidas disputadas, com três gols marcados.