Assédio do West Ham sobre atacante Wesley vira dor de cabeça para o Corinthians

Os dois gols de Wesley na vitória por 3 a 0 diante do Fluminense colocam o atacante revelado na base corintiana ainda mais em evidência. E "causam" dor de cabeça à diretoria, que promete organizar um plano de carreira para o jovem, mas vem sofrendo com o assédio do West Ham, da Inglaterra.

Depois de recusar proposta de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 82,2 milhões) dos ingleses, o clube paulista viu a oferta aumentar para 18 milhões (R$ 98,6 milhões), de acordo com a ESPN. E o medo da diretoria é que as altas cifras entrem na cabeça do jogador e o façam pedir para ser negociado. O Corinthians já negociou o zagueiro Murilo e o volante Gabriel Moscardo para a Europa neste ano.

O clube garante que não recebeu ofertas do West Ham ou de qualquer outro rival pelo jogador e frisa que o valor da multa é de R$ 500 milhões. Wesley renovou recentemente o vínculo com o clube até 2027 e ganhou um aumento salarial. Recentemente o Bétis, da Espanha, também mostrou interesse.

Wesley virou uma válvula de escape do ataque corintiano após Romero e Yuri Alberto voltarem ao jejum de gols. E sua habilidade e velocidade pela beirada o transformaram em principal peça ofensiva de António Oliveira, ainda mais após a lesão de Pedro Henrique, que vinha ganhando espaços e agora se ausenta por tempo indeterminado por problema muscular no posterior da coxa.

Gustavo Mosquito também deixou o jogo com os cariocas acusando problema físico e pode fazer o treinador usar sua quarta escalação diferente seguida na quarta-feira, em visita ao América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para evitar desgaste, António Oliveira pode promover alterações em Natal. Cássio pode voltar ao gol após receber o carinho da torcida na Neo Química Arena e Fagner, Félix Torres e Hugo podem ganhar descanso na defesa, assim como Raniele no meio.