Os problemas na compra de brinquedos falsificados

A chegada do Dia das Crianças faz com que a procura por brinquedos aumente consideravelmente. Segundo a pesquisa realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) em 2021, a data é a terceira mais importante para o varejo, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.

Muitos desses produtos adquiridos acabam sendo falsos, por isso, toda atenção e cuidado são fundamentais na hora de realizar alguma compra.

A advogada Natalia Gigante, sócia da Daniel Advogados, fala sobre os riscos que o consumidor corre ao adquirir um brinquedo falsificado.

“Os produtos contrafeitos não passam por qualquer tipo de controle sobre a sua produção e qualidade. Assim, além de ter menor durabilidade, os eles podem ter componentes tóxicos, capazes de gerar os mais variados danos. No caso de produtos eletrônicos, a situação pode ser ainda pior, pelo risco de curtos-circuitos”, disse.

De acordo com FNCP (Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade), em 2021, o Brasil teve R$ 300,5 bilhões de perdas devido à pirataria. Para o consumidor evitar adquirir esse tipo de produto, a especialista afirma que “deve-se buscar sempre por lojas oficiais da marca desejada, mesmo em compras na internet”, relata.

Para Natália, “o principal indício de falsificação em compras nas lojas físicas é a baixa qualidade do produto e sua venda em embalagens duvidosas. Algumas empresas oferecem em seus sites oficiais informações sobre como verificar se o produto é original”.