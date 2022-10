Fusca Club ABC arrecada alimentos em evento na VW

Da Redação



11/10/2022 | 00:01



Em comemoração aos 24 anos do Fusca Club ABC, ao Dia Nacional da Kombi e aos 40 anos da formação da comissão de fábrica na Volkswagen, foi realizado no domingo o Encontro ABC da Solidariedade. O evento reuniu aproximadamente 4.000 veículos, entre antigos, fora de linha e clássicos, e resultou na arrecadação de seis toneladas de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições de caridade da região.

Segundo o presidente do Fusca Club, Edi Fernandes, o encontro deveria ter ocorrido no mês anterior, já que o Dia Nacional da Kombi é comemorado em 2 de setembro e marca a data em que o veículo começou a ser fabricado na Volkswagen da Via Anchieta. Entretanto, como choveu no dia previsto, foi necessário remarcar o encontro.

O evento foi realizado em parceria entre o Fusca Club, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a Volks, que cedeu o espaço. “Superou todas as nossa expectativas”, afirmou o presidente da agremiação de colecionadores.

O Fusca Club ABC nasceu em 1998 com a intenção de reunir proprietários de veículos Volkswagen, como Fuscas, Brasílias, Kombis, entre outros modelos que foram produzidos pela fábrica de origem alemã.

A primeira Kombi fabricada na planta de São Bernardo deixou as linhas de produção em 2 de setembro de 1957. O modelo tornou-se icônico. No Brasil, o veículo foi produzido por 56 anos, com mais de 1 milhão de unidades.

A Kombi passou por várias mudanças durante o tempo em que foi fabricada. Em 19 de dezembro de 2013 foi encerrada a produção. Mesmo assim a perua continua nas ruas de todo o planeta e é adorada por apaixonados pelo modelo.