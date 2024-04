Terminal Batistini sofre com falta de movimento após um ano e meio

Quase um ano e meio depois de sua inauguração, segue baixo o movimento do Terminal Batistini Antonio Vinturini. Com movimento prometido de 30 mil passageiros por dia, além de um modelo de transferência, o espaço amarga demanda reduzida e passagem direta dos veículos de transporte coletivo. Isso tudo a um custo de R$ 27,5 milhões. A gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) não respondeu os questionamentos sobre a estimativa atual de passageiros e possíveis soluções para o espaço, que, segundo funcionários, manteve os quatro itinerários iniciais.

Publicação do prefeito Orlando Morando em suas redes sociais, no dia em que o equipamento foi inaugurado, em dezembro de 2022, especificava o que era esperado para o futuro do Terminal Batistini. “Inauguramos hoje (dia 8 de dezembro de 2022) o novo Terminal Batistini Antonio Vinturini, que já passa a funcionar em operação assistida, centralizando o embarque e o desembarque das linhas 19 (Los Angeles/Industrial), 20 (Pq. Imigrantes/Paço Municipal), 33 (Jd. Pinheiro/Paço Municipal) e 238 (Pq. Los Angeles/Paço Municipal)”, disse o prefeito na época.

Na inauguração, a expectativa era que as linhas não sofressem nenhuma alteração. Além disso, foi comunicado que o Paço iria estudar as melhores alternativas para otimizar o transporte público, de forma integrada e transparente. O local, apontado como moderno, amplo e acessível, teve investimento de R$ 27,5 milhões. “Em breve, vai beneficiar 30 mil passageiros por dia. Mobilidade urbana também se faz com um transporte coletivo acessível e justo”, dizia a postagem.

Após um ano e cinco meses, o cenário prometido não é o encontrado no local de embarque. A reportagem do Diário passou cerca de 1h30 no espaço, na manhã de um dia útil na semana passada e, durante o período, apenas 13 passageiros estiveram por lá, sendo todos para desembarque, sem integração. As linhas permanecem iguais, conforme sinalização no local e informações de funcionários. No entanto, a maioria dos veículos que passa pelo ponto de embarque não para e segue direto, visto a falta de demanda.

Uma das funcionárias do espaço confidenciou que o movimento no local é parecido durante todo o dia, com alta moderada na movimentação apenas no fim da tarde, na hora da saída de trabalhadores nas empresas próximas, localizadas na Estrada Galvão Bueno. A ideia do terminal era funcionar como modelo de integração (transferência) com linhas expressas, que partiriam diariamente, beneficiando moradores dos bairros Batistini, Los Angeles, Jardim Represa, Parque Imigrantes, entre outros.

“Os moradores que usam o transporte público nesta região virão até o terminal nas linhas que saem dos seus respectivos bairros, farão o desembarque e aqui mesmo de forma gratuita irão fazer o embarque em linhas expressas que vão num trajeto mais rápido, com menos paradas, para diversas regiões centrais da cidade”, explicou o chefe do Executivo são-bernardense em vistoria no local em dezembro de 2019. Na época, a previsão de entrega era no primeiro trimestre de 2020.

ALVARENGA

Em 2022, outro terminal do município foi motivo de polêmica. Na época, sem qualquer explicação, a Prefeitura de São Bernardo decidiu mudar de lugar o serviço rodoviário da cidade. O embarque e o desembarque dos ônibus de turismo passaram a ser realizados apenas no Terminal Grande Alvarenga, no bairro Assunção, há 6,1 quilômetros de distância do Terminal Rodoviário João Setti, localizado na região central, e onde funcionava há mais de 20 anos o transporte rodoviário do município.

Questionado pelo Diário na época, o Paço são-bernardense não explicou quais eram os motivos da alteração. A mudança repentina pegou os passageiros de surpresa. A distância e a falta de segurança do novo terminal foram os principais problemas apontados pelos viajantes. Mesmo com placas de comunicação, fixadas nas pilastras do terminal, todos os entrevistados pela equipe de reportagem em 2022 relataram que não sabiam da alteração e ficaram surpreendidos com a decisão