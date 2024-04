Memória reunida. As sete cidades. Um encontro no Diário. Para pensar o Grande ABC... ...e fazer História.

Desirée Malateaux (São Caetano), Walter Adão Carreiro (Diadema) e Octavio David Filho (Ribeirão Pires), lideranças autonomistas presentes.

Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Dos 30 historiadores, memorialistas e professores inscritos, 29 compareceram. Entre eles, três líderes autonomistas. Em pauta, a formação das sete cidades.

O encontro perdurou por toda a tarde. O DGABC-TV gravou todas as falas. E o resultado final fará parte do projeto Memória em dez blocos a serem editados no site do jornal: www.dgabc.com.br . Um a um, município a município, semana a semana. E na íntegra.

O encontro do dia 19 foi apenas o primeiro. Novos serão agendados, por cidade.

Como foi que o Grande ABC se formou? Quem participou das várias lutas autonomistas?

Quais projetos ficaram pelo caminho?

As novas gerações de pensadores locais têm muito a dizer e a pesquisar, agora coletivamente.

Aos poucos a gente vai contando tudo a vocês, esperando novas adesões, novos contadores e/ou pesquisadores desta história ao mesmo tempo bonita, fascinante e encoberta pelas nuvens do tempo.

Formação político-administrativa do Grande ABC

São vários movimentos aqui registrados ao longo da história, do início do século 19 ao final do século 20.

São Caetano criou o GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista)., que realiza um trabalho exemplar. São Bernardo, a AME (Associação dos Amigos da Memória), que em 2023 fez uma linda festa em louvor aos emancipadores locais.

E as demais cidades?

Santo André, sucessora da Freguesia e Município de São Bernardo, viu despedaçar-se o seu território sem um estudo mais efetivo do que aconteceu.

Memorialistas esforçam-se em estudar os acontecimentos de Mauá, Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra, com registros aqui e ali, individuais.

O que se pretende – todos concordam, daí a reunião do dia 19 - é a realização de um trabalho coletivo que pense a formação histórica do Grande ABC. Os sete municípios podem e devem reunir esforços, a partir dos seus pensadores.

De repente, quem sabe?, pode ser um bom tema para o 16º Congresso de História do Grande ABC, São Bernardo 2025.

UNIDADE. No encontro de 19 de abril, a presença de estudiosos das sete cidades: todos acreditam que é possível um esforço coletivo para pensar o Grande ABC

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 28 de abril de 1994 – ano 36, edição 8685

GRANDE ABC – Região escolhida como piloto do Programa de Educação Ambiental lançado na véspera pelo governador Luiz Antonio Fleury Filho na então futura Estação de Tratamento de Esgoto do ABC.

AME SUA CIDADE – Santo André, para ter a cara que queremos no ano 2000, tem que começar a ser mudado agora (1994).

Artigo de Orlando da Silva Catharino, vice-presidente do MDV (Movimento em Defesa da Vida).

EM 28 DE ABRIL DE...

1979 – Instalado no Ribeirão Pires FC o I Salão da Paisagens, com 60 obras como fonte de estudos para futuras gerações.

Foram atribuídos prêmios aos artistas Salvador Rodrigues Junior, Barbara Guzzi, Celso Ricardo, André Terrazas e Alcides Navajas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Lençóis Paulista. Elevado a município em 1865, quando se separa de Botucatu.

No Acre: Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Porto Acre, Porto Walter e Santa Rosa do Purus.

E mais: Andaraí, Itapicuru, Jandaíra (BA), Capitão Leônidas Marques, Jardim Alegre e Rio Bom (PR), Deputado Irapuan Pinheiro (CE), Flexeiras (AL), Itaíba (PE), Juatuba e Santana do Paraíso (MG), Morros (MA) e Vale do Paraíso (RO).

