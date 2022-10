Ação da OAB Sto.André arrecada brinquedos para Dia das Crianças

Da Redação



09/10/2022



A subseção de Santo André da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) está recebendo doações de brinquedos que serão destinados para crianças carentes do município. As entregas podem ser feitas diretamente na sede da instituição, localizada na Avenida Portugal, 233, Centro.

“Passamos por um momento econômico muito difícil pós-pandemia e sabemos que muitas famílias estão com dificuldades de colocar comida dentro de casa, o que dirá comprar um brinquedo para os filhos nesta data. Então, nosso objetivo é colocar um sorriso no rosto da criançada e poder dar um pouco de alegria e dignidade a elas”, afirmou o presidente da entidade Leonardo Dominiqueli Pereira.

Todos os brinquedos serão entregues para 40 meninos e meninas do Lar Menino Jesus – Centro Comunitário Dom Jorge durante a festa do Dia das Crianças, que será realizada na terça-feira, das 13h às 16h, na Casa da Advocacia e Cidadania Andreense.

“Eu, particularmente, me sinto honrado, pois além de ser filho adotivo, sou originário da mesma instituição que estamos ajudando. Tenho muito orgulho de poder retribuir o que fizeram por mim”, afirmou Dominiqueli.

Localizado no Parque João Ramalho, o Centro Comunitário Dom Jorge atende crianças de 6 a 15 anos de famílias carentes, incentivando e fortalecendo os vínculos e oferecendo ambiente seguro para o desenvolvimento, de modo a dar a elas condições de superar as dificuldades.

As crianças frequentam a casa em período alternativo ao escolar, e contam com atividades pedagógicas trabalhadas de forma lúdica. A proposta é criar condições para que as crianças cresçam com uma consciência crítica, criativa e tenham oportunidade de viver situações que favoreçam o desenvolvimento de valores como integração, participação, solidariedade e responsabilidade.