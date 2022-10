Eles participaram da indústria. Viveram o auge do Grande ABC. Construíram uma linda história. Chegou a hora da partida.

Ademir Medici

10/10/2022 | 01:00



Hans Libert Westphalen

(Salvador, BA, 10-10-1929 – Santo André, 5-10-2022)

“O Sr. Hans Libert Westphalen, um alemão baiano ou um baiano alemão? Assim, muitos brincavam com ele, inclusive pelo sotaque alemão, e não baiano”.

Cf. Orestes Rodrigues Jr., amigo.

Orestes escreveu mais:

Os pais de Hans eram naturais de Hamburgo, mas devido à Segunda Guerra Mundial se mudaram para o Brasil, onde seus avós já tinham instalado um comércio marítimo.

Engenheiro industrial, foi aluno da Universidade Presbiteriana Mackenzie, presidente do Crea-SP em Santo André, idealizador da sigla da PqU (Petroquímica União), entre Mauá e Santo André.

Com um projeto feito nos Estados Unidos, supervisionou cada etapa da obra da Petroquímica, assim que foi comprado outro terreno que havia ao lado.

Durante este período, viveu durante dois anos entre Paris e Estados Unidos. Retornou ao Brasil e participou da construção e início de operações. Permaneceu na área de projetos, passou para a estrutura operacional como superintendente e, depois, como diretor industrial.

Não convivi com ele, mas nos víamos vez ou outra em algum evento da comunidade luterana na qual ele também frequentava.

NOTA DA MEMÓRIA

Sr. Hans está no livro sobre os 50 anos da Refinaria de Capuava. Ele conta que começou na Recap durante a sua construção, na primeira metade da década de 1950.

Apresentou-se à empresa e foi admitido pelo próprio Dr. Paes Barreto, o homem forte tanto da Recap como da PqU.

“A refinaria estava na fase em que havia terminado as fundações. E a minha carreira foi iniciada como engenheiro-auxiliar, verificando se as fundações estavam com medições corretas”, conta o Sr. Hans na entrevista.

O ADEUS

Hans Libert Westphalen tinha o mesmo nome do pai. Sua mãe se chamava Herma Hermine Angela Westphalen. Casado com Ruth Lilian Westphalen. O casal teve os filhos Ellen, Marcos, Clara e Denis. Sr. Hans parte às vésperas de completar 93 anos e seu corpo foi cremado no Jardim da Colina.



Crédito da foto 1 – Heverly Jane Velo/Recap

HANS. Carreira na área petroquímica do Grande ABC

Oscar Garzon

(São José do Rio Preto, SP, 1-7-1938 – Santo André, 21-9-2022)

A família do químico industrial Oscar Garzon veio para Santo André quando ele era criança. Aqui estudou, formou-se e atuou em duas indústrias: Rhodia e International. Aposentou-se quando trabalhava na Remesa, empresa de Diadema, como químico responsável.

Era um dos mais antigos assinantes do Diário. Mantinha uma rotina: de manhã, a leitura do jornal, e nos jogos do Corinthians Paulista, o acompanhamento pelo radinho portátil. Admirava o Timão e torcia também para o América de sua terra natal e pelo EC Santo André – ia regularmente aos jogos do Ramalhão, no Estádio Bruno Daniel, em companhia dos filhos.

“Ele era tranquilo e muito sério. Se dava bem com todos. Por isso era benquisto. Passava sempre segurança”, comenta o filho Emerson Garzon.

Filho de José Manoel Garzon e de Maria Gagliardo Garzon, Sr. Oscar casou-se em 1968 com dona Rosa Vera Trevisan Garzon, com quem teve dois filhos – Emerson e Denilson, casados com Lucymara e Joelma, noras que considerava como filhas. Teve três netos: Maria Eduarda, Henry e Enzo.

Oscar Garzon residiu entre os bairros Jardim e Vila Bastos. Parte aos 84 anos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção, Santo André. Em sua homenagem, levou ao túmulo o radinho portátil e um exemplar do Diário do Grande ABC de 21 de setembro último, dia da sua partida.



Crédito da foto 1 – Álbum familiar

OSCAR E ROSA. O casamento em Santo André e uma vida a dois de 54 anos.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 10 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1967

SÃO BERNARDO – Tradição no ramo de móveis. Depoimento de Armando Zoboli.

FUTEBOL – Pela Primeira Divisão, jogos do domingo (8-10-1972): em Santo André, Santo André 2, Estrela de Piquete 1; em São Caetano, Saad 4, São José 3.

SÃO PAULO – Quem se lembra do velho Hotel São Bento, no prédio Martinelli, em São Paulo? Poderá ser fechado por absoluta falta de fregueses.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 10 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8201

MANCHETE – Itamar Franco (presidente da República) define mais três ministros:

Antonio Brito, Previdência Social.

Antônio Houaiss, Cultura.

Lázaro Barbosa, Agricultura.



HOJE



Dia Mundial da Saúde Mental

Dia do Lions Internacional

Dia da Luta da Mulher Contra a Violência: data criada em 1980.

Dia Mundial Contra a Pena de Morte



SANTOS DO DIA



Paulino de Iorque

Francisco Borja (ou de Bórgia). Espanhol. Participou de missões evangelizadoras, inclusive na América Latina.

Daniel Comboni. Italiano. Viveu no século XIX. Missionário na África. Primeiro bispo católico da África Central.

Gereão de Colônia

Pinito de Creta

Tanca

Vitor de Xanten.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cerqueira César (fundado em 1917), Laranjal Paulista (1917) e Cosmorama (1949).

Pelo Brasil: Amapá do Maranhão e Governador Archer (MA), Arapongas, Campo Mourão, Jataizinho e Ribeirão do Pinhal (PR), Canutama (AM), João Alfredo (PE), Mucuri (BA), Novo Oriente e Várzea Alegre (CE), Pindoba (AL) e São Borja (RS).

Várzea Alegre possui uma imensa colônia no Grande ABC, com destaque para o bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. No bairro há uma praça chamada Várzea Alegre.

EM 10 DE OUTUBRO DE...

1532 – Martim Afonso de Sousa encontra-se com João Ramalho e Tibiriçá em sua viagem ao planalto de Piratininga.

O fato é retratado em painel com desenhos azulejados, coloridos, no saguão de entrada da Escola Maria Iracema Munhoz, em São Bernardo.

Martim Afonso de Sousa, fundador de São Vicente.

João Ramalho, fundador da Vila de Santo André da Borda do Campo.

Cacique Tibiriçá, sogro de João Ramalho, liderança da nação indígena nos campos de Piratininga.

1962 – O Santos ganha o Campeonato Mundial Interclubes derrotando o Benfica por 5 a 2, em Lisboa.