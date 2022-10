Gisele Bündchen é vista novamente sem aliança de casamento com Tom Brady

07/10/2022 | 09:10



Gisele Bündchen anda vendo o seu nome vinculado a um monte de polêmicas por conta de uma possível separação da modelo brasileira com seu atual marido, Tom Brady. Para quem não sabe, o astro da NFL teria se aposentado por um tempo para a felicidade da esposa, mas logo voltou a jogar futebol americano o que vem causando muitos problemas em seu casamento.

Desde que a relação dos dois chegou ao público que não estava muito bem, muito se falou sobre o rendimento do atleta dentro de campo que caiu muito e também Gisele teria sido vista chorando pelas ruas de Nova York e saindo de uma academia sem aliança.

A novidade é que agora, a modelo brasileira teria sido vista ao lado dos dois filhos passeando e que ela não estava fazendo o uso (novamente) da aliança. De acordo com informações do Page Six, os dois estariam até morando em lugares diferentes em Miami durante a passagem do furacão Ian pela Flórida.