Educando com Visão ajuda mais de 700 estudantes

Lara Paulon

Especial para o Diário



07/10/2022 | 08:36



O Centro Médico de Especialidades Joaquim Távora, em Santo André, receberá neste domingo (9) o último encontro do programa Educando com Visão, com 355 alunos de escolas municipais, para serem atendidos em consultas oftalmológicas gratuitas. Após esta avaliação, são entregues óculos sem custos, de acordo com a necessidade da criança.

Este programa é realizado por meio de uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação de Santo André com o Rotary Club. Neste ano, já tiveram duas forças-tarefas, que beneficiaram 710 estudantes das EMEIEF (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental). A ideia é que atendam, no total, 1065 crianças até o último encontro.

A mãe da estudante Emilly Fernandes, da EMEIEF Profª Célia Inês Domingues de Arruda Assis, Pamela Fernandes Neves, afirma que percebeu a necessidade da filha em usar óculos por conta de várias dores de cabeça e queixas na sala de aula por não conseguir ler com clareza.

“O atendimento foi maravilhoso, eles são bem atenciosos. Eu achei esse projeto maravilhoso, porque muitas crianças não têm condições de ter. Eu, principalmente, não tinha” disse Pamela sobre o benefício do programa para sua filha.

A médica oftalmologista e fundadora do projeto, Maria Medeiros, comenta a importância desses exames para os alunos nesta idade. “Esse programa é essencial na vida de todas essas crianças. A partir de uma boa visão, elas começam a aprender melhor e ter um futuro melhor. Nós conseguimos identificar doenças oculares silenciosas, e se não detectamos isso na infância, essa criança pode chegar a perder a visão. Então esse programa é divino”, disse Maria.

A médica ainda comenta a alta demanda que teve durante o ano. “Esse ano, foi notado uma alta demanda de crianças que precisaram de óculos, devido o uso exagerado de eletrônicos nestes últimos dois anos. E nesses dois dias de programa, mais de 80% das crianças precisavam usar óculos, por conta dos eletrônicos”, completa Medeiros.

Desde sua criação, o programa Educando com Visão já realizou mais de 5 mil exames oftalmológicos e auxiliou na correção de problemas visuais de aproximadamente 3 mil crianças.