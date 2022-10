Carmo Dalla Vecchia sofre ataque homofóbico após publicar vídeo com o filho

06/10/2022 | 14:17



O ator Carmo Dalla Vechia sofreu um ataque homofóbico após publicar nas redes sociais um vídeo com seu filho Pedro, de 3 anos. No conteúdo preconceituoso, uma seguidora criticou o que seria por parte dele uma "normalização" do menino ter dois pais.

O artista é casado com o diretor João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como Avenida Brasil e A Favorita. "Normalizar para a criança que ela tem dois pais ou duas mães é uma forma de impor a ela o que o adulto acredita que é certo", disse a seguidora.

Na sequência, a internauta continua questionando as escolhas de Carmo. "Lamentável que vocês estejam mentindo para os seus filhos, sejam sinceros e objetivos com eles, digam que escolheram parceiros e parceiras que contrariam a lei natural da ciência, mas que são felizes fazendo essa escolha, pois escolheram priorizar seus próprios interesses", disparou ela.

O ator se defendeu expondo o nome da seguidora em uma publicação que fez com a foto do comentário. "Eu geralmente protejo o nome das pessoas que me mandam directs, mas essa pessoa me mandou esse comentário para que qualquer um pudesse ver sem preocupação nenhuma com anonimato. Alguém gostaria de respondê-la nos meus comentários?", perguntou ele aos seguidores.

Carmo ainda disse que ele mesmo a responderia se não estivesse trabalhando tanto. "O tempo que sobra é do meu filho, que é amado não somente por dois, mas por muitas outras pessoas! Vou marcá-la no meu post. Fiquem à vontade! PS: o melhor é o emoji de coração no final da mensagem. Alguém me explica?"

Entre vários internautas que comentaram, muitos se solidarizaram com o ator. "Eles estão num delírio coletivo. Assustador", disse um. Outra fã do artista respondeu: "Quanta besteira e intolerância juntas. Por isso esse nosso Brasil está cada vez mais retrógrado, mais conservador e desrespeitoso com as diferenças. Viva a diferença, viva o amor, seja ele como for. Amo a família de vocês!".