Gisele Bündchen está em contato com advogado há semanas, mas segue conversando com Tom Brady sobre os problemas do casamento

06/10/2022 | 11:11



Mais um capítulo na possível separação de Gisele Bündchen e Tom Brady. A modelo brasileira já tem conversado com um advogado de divórcio há semanas, de acordo com a revista People. Pois é! A notícia de que eles teriam contratado advogados já tinha vindo à tona, mas, apesar disso, Gisele ainda não deu nenhum indício oficial na justiça para definir se vai mesmo se separar do marido ou não.

E tem mais! Ainda segundo o veíuclo, a top tem trabalhado com seu advogado há algumas semanas, mesmo estando em contato com Tom para falar sobre os problemas do casamento até hoje.

- Gisele está conversando com um advogado de divórcio há algum tempo. Mas que eu saiba não entrou com nada [na justiça] e ainda está conversando com Tom sobre seus problemas. Isso não é algo que aconteceu hoje, revela uma fonte da revista.

Apesar de afirmar que a situação é mesmo complicada, a fonte explica:

- Muitas pessoas falam com advogados, mas não vão adiante quando a realidade do dinheiro se instala, mas, neste caso, ambos os lados têm muito [dinheiro] e não é [uma decisão] unilateral, então pode ser uma situação diferente.

Será que o fim se aproxima de fato? Nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto até agora, mas Gisele já foi vista passeando sem usar a aliança. Xi!