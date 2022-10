Bruna Marquezine aposta em visual cacheado para curtir show do J Balvin no Rio de Janeiro

06/10/2022 | 09:10



Eu ouvi alguém gritando linda? Bruna Marquezine apostou nos cabelos cacheados para curtir um show do J Balvin, que rolou no Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira, dia 5. A atriz ainda estava com um vestido verde com brilhos dos pés á cabeça.

Apesar de quase sempre aparecer com os fios lisos, o cabelo natural de Bruna, na verdade, é ondulado. Durante o período mais tenso da pandemia de covid-19, Marquezine chegou a mostrar alguns vídeos de uma pequena transição capilar.

Nas redes sociais, em 2020, Bruna confessou que não sabia que seu cabelo ainda crescia cacheado, pois vinha alisando desde a novela Negócio da China, que foi televisionada entre 2008 e 2009.

Eu não sabia que meu cabelo nascia cacheado mais. Eu só fazia aqui na frente para deixar ele controlado... Só que comecei a fazer vários tratamentos, microagulhamento... E aí ele voltou a nascer cacheado! Olha que legal. Agora nunca mais vou fazer nada, disse.

Qual estilo de cabelo você gosta mais em Bruna?