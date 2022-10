Sábado de futebol no Pacaembu. Em campo, os historiadores. O Brasil nas Copas. O cigarro e os atletas.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/10/2022 | 01:00



E você, prezado leitor, está convidado. Compareça. O time de historiadores do futebol é de primeira. E o Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol -, no seu ano 15, te receberá de braças abertos.

Pauta da reunião de hoje, elaborada pelo coordenador do Memofut, professor Alexandre Andolpho:

8h30 – Aquecimento, com café da manhã.

9h – Comunicações iniciais.

9h15 – “O cigarro no futebol”, com Aristides Almeida Rocha e Sérgio Miranda Paz.

11h15 – Intervalo com café e foto.

11h45 – “Histórico dos jogadores e jogos do Brasil em Copas do Mundo”, com Alexandre Andolpho.

13h – Encerramento



EDER JOFRE – Homenagem especial será prestada ao Galinho de Ouro brasileiro, que nos deixou no domingo.



==========================================

146ª Reunião do Memofut

Hoje, no Auditório Armando Nogueira

Local: Museu do Futebol

Estádio do Pacaembu, à Praça Charles Miller

===========================================







Crédito da foto 1 – Acervo: Memofut



HARMONIA. Os historiadores do futebol na reunião de setembro: aqui todas as camisas são bem recebidas, palmeirenses sentam ao lado de corintianos. O presidente de honra é são-paulino. E o Grande ABC é sempre representado



O Brasil nas Copas.

1938, 1950.

O hiato na guerra.





Texto: Milton Parron



O segundo programa “Memória”, dos nove recordando todos os mundiais de futebol desde 1930, trará depoimentos raros de Leônidas da Silva, Luizinho e Domingos Da Ghia, craques da nossa seleção nos mundiais de 1934 e 1938. E mais:

O famoso e inexistente pênalti de Da Ghia em Piola, atacante da Itália, que alijou o Brasil da disputa do título em 1938.

O hiato entre 1938 e 1950, quando a Segunda Guerra impediu a realização do IV campeonato mundial.

O Estado Novo que abriu o caminho para a ditadura Vargas.

A construção, em tempo recorde, do Maracanã e sua inauguração no dia 16 de junho de 1950 com o jogo entre as seleções de novos do Rio e de São Paulo.

Didi, o nosso saudoso “Folha Seca”, fala emocionado do gol que fez naquela partida e passou para a história como primeiro tento marcado no Maracanã.

Trecho da transmissão do início dos treinamentos de nosso selecionado com vistas ao Mundial de 50.

Brasil 4 x 0 México abrindo o mundial no dia 24 de junho de 1950 diante de 81 mil torcedores no estádio.



====================================================

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). O Brasil nas Copas - II. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 23, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

====================================================



Arquivo de Memórias Musicais

Compositor, esse esquecido. Uma entrevista de arquivo com João Pacífico. E mais: Lupicínio Rodrigues, Erivelton Martins, Ataulfo Alves, Darci Rossi e Moacir Franco. Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).



Canta Itália



Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 8 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1966



MANCHETE – Billings vai ser parque do Estado.

O governador Laudo Natel assinou ontem (7-10-1972) os primeiros contratos visando a criação do Parque Metropolitano Sul.

A obra se estenderia por 20 milhões de m2, o equivalente a 20 parques do Ibirapuera, com a possibilidade de receber 200 mil visitantes por dia.

NOTA – A obra ficou no papel.



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 8 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8199



MANCHETE – Renovação das Câmaras do Grande ABC chega a 57%.

O maior índice ficou com Mauá, que elegeu 12 novos vereadores, uma renovação de 57%.

Depois vem Santo André, com 11 estreantes (54%).

Vereadores estreantes ocupariam 34 vagas nas sete cidades.



HOJE

Dia do Químico do ABC lembrando que em 8 de outubro de 1938 foi fundado o Sindicato dos Químicos do ABC com abrangência sobre toda a região.

Dia Mundial da Visão

Dia do Nordestino

Dia do Nascituro

Dia Nacional do Direito à Vida

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam: Aurilândia, Campinorte, Edéia, Guapó, Heitoraí e Petrolina de Goiás (GO), Céu Azul e Tupãssi (PR), Conceição e São João do Rio do Peixe (PB), Dores do Indaiá (MG), Itaporã do Tocantins e Pindorama do Tocantins (TO) e Pacatuba (CE).





SANTOS DO DIA