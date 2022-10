Peão é acusado de machismo e homofobia durante formação da roça em A Fazenda

05/10/2022 | 01:10



Hoje foi dia de muitas punições e brigas entre os participantes de A Fazenda. O climão veio na hora certa, já que a noite foi o momento de lavar toda a roupa suja e formar uma nova roça.

Para dar inicio na dinâmica da noite, Iran, dono do lampião da semana, escolheu ficar com o poder preto, e deu o verde para André. Diferente dos outros dias, André logo pôde ler o seu, e ele teve que escolher alguém da Baia para trocar com outro da sede.

Ele tirou a Babi e colocou a Deborah.

Depois foi a hora do fazendeiro da semana, Vini, enviar um dos peões direto para a roça. Sem hesitar ele enviou Alex.

Alex, por sua vez, chamou Vini de preconceituoso com assuntos bem delicados, acusando o peão de ser xenofóbico, machista e homofóbico. O tempo fechou.

Vini não deixou barato e falou que Alex inverte o sentido das palavras. Depois da discussão quente entre os dois, a votação dos outros participantes começou com Moranguinho, que iniciou indicando Shay.

O clima ficou quente hoje. Pétala que também votou em Shayan, em sua justificativa chamou o peão de manipulador e homofóbico, segundo ela o empresário já disse ter nojo de ver dois homens se beijando. Alex ficou chocado, já que os dois são aliados. Pétala ficou bem alterada e chegou a até levantar para falar tudo na cara do rival.

Shay se defendeu, dizendo que na verdade ele se referiu a um beijo nele. De qualquer forma, a fala do peão não pegou nada bem.

Os dois grandes alvos da noite foram Shay e Tiago. A maioria dos peões que indicaram Shay justificaram o voto pelas punições recebidas, atualmente toda a fazenda está sem ovos até sexta-feira. Já Tiago acabou sendo indicado pelo grupo simpatizante do empresário. A noite foi para lá de acirrada.

Debaixo de muita briga, Alex, que já é roceiro, indicou Tiago, e segundo o peão rolou até ameaça de agressão, durante o intervalo. vixi.

Antes de dar seu voto, Iran pôde usar o poder preto e entre a opção de ter um voto com duplo peso ou perder a oportunidade de indicação, mas ganhar cinco mil reais, o ator optou pela primeira opção e decidiu votar em Tiago.

A jogada garantiu o segundo banco da noite para Tiago. O peão por sua vez puxou Deborah, que agora está em sua terceira roça consecutiva.

Depois do temido resta um, Rosiane sobrou novamente e ocupou o quarto banco da noite. A peoa pôde vetar um dos roceiros para a prova do fazendeiro e não hesitou em escolher Deborah.

Roça formada, em meio a muita treta! E aí, quem você acha que vai ser o eliminado da semana?