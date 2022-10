Obituário - 5 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Léa Montanari Braiti, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

Emiliana Pedreira Santos, 88. Natural de Piritiba (BA). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Idraci Azevedo Dantas, 86. Natural do Jardim do Seridó (RN). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Panini, 86. Natural de Ipaussu (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Augusto Cizinando Bezerra, 86. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otávio Ricardo Bonani, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Pedro da Silva, 82. Natural de Alagoinhas (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Teodoro de Lima, 80. Natural de Taubaté (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luigi de Lucca, 73. Natural de Frosinone, Itália. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ismael da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carlos Alberto Rusafa, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Souza, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Regina, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Itaquera, na Capital.

Miriam Cristina Fortaleza Cardozo, 61. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sara Bianca de Matos, 26. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Atendente. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Geraldo Cardoso, 89. Natural de Juruaia (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durvalina Vischi Garbin, 88. Natural de Artur Nogueira (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Messias Laranjeira, 76. Natural de Maragogipe (BA). Residia no Centro de São Bernardo. Jornalista. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

João do Carmo Fernandes dos Santos, 68. Natural da Ilha da Madeira (Portugal). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Joaquim Tito Rocha, 66. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Elizabete de Jesus, 63. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Léa Silva dos Santos, 62. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Dely Freitas Silva, 97. Natural de Guanambi (BA). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Apparecida Fortunato, 96. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mercedes Garcia Salvalaio, 88. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Therezinha Manzoni Feltran, 86. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Marques, 75. Natural de São Paulo. Residia no Jardim Iguatemi. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Richard da Silva, 32. Natural de São Caetano. Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Marcolino Alves Pereira, 92. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Vale da Paz.

Berenice Maria Silva, 75. Natural de São José do Goiabal (MG). Residia na Vila Élida. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel de Jesus, 72. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Neide da Silva, 69. Natural de São Vicente (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosileide Ferreira da Silva, 54. Natural de Olho d’Água das Flores (AL). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Vale da Paz.

Jucielio Pinheiro Santos, 49. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Cidade Júlia. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Guilherme Clemente Inocêncio Ferreira, 24. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Costa e Silva de Carvalho, 65. Natural de Machacalis (MG). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Santo André. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Maria Raiudes Cardoso Silva, 43. Natural de Coronel João Sá (BA). Residia no Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião.