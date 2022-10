Ribeirão Pires finaliza setembro com 16 toneladas de alimentos doados

Da Redação



04/10/2022



Segundo balanço mensal divulgado pelo FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Ribeirão Pires, no mês de setembro foram doados 16 toneladas de alimentos, 750 cestas básicas e cerca de 10 mil peças de roupas no munícipio. Os donativos foram repassados para as mais de 40 instituições parceiras da Prefeitura que ajudam a manter famílias da cidade em situação de vulnerabilidade social.

Evento de exposição de carros, além da campanha Inverno Solidário e doações voluntárias foram fundamentais para os resultados. Algumas instituições atendidas durante o mês foram: Associação Amigos de Bairro da Vila Sueli, Igreja Manancial da Vida, Centro Terapêutico Serenity, Comunidade Terapêutica Amor Verdadeiro, Casa da Acolhida, Igreja Pentecostal Plena da Glória de Deus e Igreja Apostólica Evangelho Da Paz.

“Ficamos felizes em saber que conseguimos ajudar diversas instituições. Isso é muito gratificante. Agora, em outubro, o trabalho do Fundo Social continua firme e com muito carinho”, observa a Presidente do Fundo Social, Lígia Volpi.

De acordo com a Prefeitura, mensalmente, o FSS segue um cronograma de atendimento para mais de 40 instituições parceiras que recebem doações de alimentos, hortifruti e cestas básicas, além de instituições que solicitam os donativos.