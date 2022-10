Após Batalha do Lip Sync, Domingão com Huck vai apostar em nova atração internacional

03/10/2022 | 14:10



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Luciano Huck não ganhou o coração do público logo de cara ao assumir o Domingão nas telas da TV Globo. Não muito tempo depois, o programa começou a procurar por novos formatos de atração para atrair a audiência. Foi daí que veio a Batalha do Lip Sync.

A aposta deve ter agradado os telespectadores do programa, porque, segundo informações da colunista Patrícia kogut, a equipe já está em busca de adaptar outra atração internacional. O escolhido da vez é o Mystery Duets, que já foi televionado em países como Índia, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.

O formato é simples. A cada edição, uma celebridade se prepara para cantar um dueto como uma pessoa misteriosa. Só no meio da música, já no palco, é que a voz escondida é revelada. Nesse meio tempo, é claro, o público tentar desevender a identidade do cantor secreto.

A estreia do Mystery Duets está marcada para 2023.