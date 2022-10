Na BA, Jerônimo, com 49,3% dos votos, disputará 2º turno com ACM Neto, com 40,9%

02/10/2022 | 23:43



O candidato Jerônimo Rodrigues (PT) teve 49,32% dos votos válidos na Bahia e vai disputar o segundo turno na eleição para governador do Estado com Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto (União Brasil), que ficou com 40,89%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em terceiro lugar ficou João Inácio Ribeiro Roma Neto (PL), com 9% dos votos válidos no Estado.