Atalanta supera a Fiorentina e divide a liderança com Napoli no Italiano

02/10/2022 | 15:10



Com um gol marcado por Lookman, ainda no primeiro tempo, a Atalanta venceu a Fiorentina neste domingo por 1 a 0, em jogo do Campeonato Italiano, e alcançou o Napoli da ponta da classificação. A equipe do técnico Gian Piero Gasperini soma 20 pontos mas fica com a segunda colocação nos critérios de desempate.

O resultado confirma o bom momento da equipe de Bérgamo no torneio. Nos últimos cinco compromissos, foram quatro vitórias e um empate. Já a Fiorentina sofre com a oscilação. Na parte intermediária da tabela, o time completou o terceiro jogo sem saber o que é vitória. O reflexo disso são os nove pontos na classificação.

O gol que decretou a vitória foi marcado aos 14 minutos da etapa complementar. Lookmann recebeu assistência de Luis Muriel, entrou na área e mandou para as redes.

A Atalanta volta a campo pelo Italiano no próximo domingo e enfrenta a Udinese, fora de casa. Já a Fiorentina complementa a rodada entrando em campo na próxima segunda quando recebe a Lazio.

Nos outros jogos da rodada deste final de semana, a Lazio fez valer o mando de campo e goleou o Spezia por 4 a 0. Com o resultado, a equipe de Roma chegou aos 17 pontos e encostou na briga pelas primeiras colocações. Já o Spezia se mantém com oito pontos no meio da tabela.

No jogo, a Lazio abriu o placar com Zaccagni. Aos 24 minutos, o time da casa voltou a marcar com Romagnolli. A goleada foi sacramentada na etapa final. Aos 16 minutos, Milinkovic-Savic venceu o goleiro Dragowski com um chute no canto. Nos acréscimos, ele fechou o triunfo em 4 a 0 com uma finalização certeira.

Lecce e Cremonese ficaram no empate de 1 a 1 em jogo realizado no estádio Via del Mare. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Ciofani fez o gol dos visitantes enquanto Strefezza, de pênalti, igualou para o Lecce.

A Sampdoria voltou a decepcionar sua torcida e, mesmo jogando em casa, perdeu para o Monza por 3 a 0. Pessina abriu o placar no início do primeiro tempo. Na etapa final, Caprari ampliou aos 22 minutos e Sensi definiu a vitória com um gol nos acréscimos. Buscando fugir das últimas colocações, o Monza soma sete pontos. Já a Sampdoria, que ainda não venceu no torneio, tem apenas dois pontos.

A rodada apresentou ainda uma outra goleada neste domingo. O Sassuolo atropelou a Salernitana ao aplicar uma goleada de 5 a 0 . Lauriente e Pinamonti abriram o caminho da vitória marcando no primeiro tempo. No segundo tempo, Thorstverdt, Harroui e Antiste fecharam o placar.

Na classificação, o Sassuolo chegou aos 12 pontos e busca uma aproximação com o pelotão de cima. Já a Salernitana perdeu a chance de integrar a parte intermediária da tabela e se manteve com sete pontos.