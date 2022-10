Britânicos se revoltam com o preço para visitar o túmulo da Rainha Elizabeth II, confira valor

01/10/2022 | 11:11



Parece que o valor para visitar o túmulo da Rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos de idade no dia 8 de setembro, não agradou os fãs britânicos.

De acordo com o jornal Daily Star, quem quiser visitar o descanso da monarca mais longeva do Reino Unido terá que desembolsar 28,50 libras, cerca de R$ 170. Eita!



A Rainha Elizabeth II foi enterrada ao lado do marido e de seus pais na capela Memorial do Rei George, no castelo de Windsor, Inglaterra.



Nas redes sociais, os fãs da família real criticaram o valor e um internauta chegou a chamar a família real de vigarista. "A família real é vigarista. A partir da próxima semana você pode pagar 28,50 libras para ver o local de descanso da rainha. Aproveite!", escreveu, totalmente insatisfeito.



Já outro escreveu: "Esse pode até não ser o local final de descanso da rainha. A atração pode se tornar tão lucrativa, que eles podem levá-la em turnê."



Vale lembrar que o The Daily Mail divulgou a primeira foto do túmulo. Na imagem, é possível ver uma lápide de mármore preta com os nomes dos quatro, assim como as datas de nascimento e morte.