Depois de confusão com Vini, Ingrid Ohara é a segunda eliminada de A Fazenda

30/09/2022 | 02:10



Hoje foi dia de mais um peão se despedir da sede de A Fazenda. Depois de uma madrugada para lá de agitada, os peões estavam tensos. Afinal, Ingrid Ohara, uma das roceiras, foi a protagonista da confusão da noite anterior.

Para esquentar o clima, Galisteu fez algumas perguntas para as peoas que estavam na roça, começando por Deborah, que falou sobre estar pela segunda vez na situação. Ela desabafou novamente sobre a briga com Deolane e a rivalidade com o grupo da loira.

- Eu briguei com a pessoa errada. Eu me defendi.

Já Ingrid, foi questionada sobre a confusão com Vini na noite anterior. A peoa estava visivelmente arrependida e disse esperar que o peão a desculpe:

- Eu acabei tendo uma reação impulsiva. Me arrependo. Espero que ele me desculpe por essa situação, mas não mudo minha opinião por ele.

Rosi teve algumas situações para lá de tensas com Deborah e aproveitou para alfinetar a rival, falando que se voltar já tem novas tretas no ar.

- Eu tenho fé que as pessoas gostam de quem é sincero. estou aqui esperando voltar

Elas puderam por a boca o trombone e falar quem elas acham que está jogando errado. Novamente Deborah começou e falou do grupo mais próximo de Deolane:

- Lucas, Vini, Pétala, tem um jogo baixo, subterrâneo

Já Ingrid alfinetou a outra roceira, Rosi, falando que ela não está jogando e não tem sangue nos olhos.

Rosi falou que Deborah sempre esteve caçando brigas para aparecer, vixi. E não deixou barato para Ingrid, viu? Chamou a peoa de safada, sínica e dissimulada. O bicho pegou

O resultado veio junto com lágrimas das roceiras. Mas antes de saber quem iria sair, Galisteu anunciou que Deborah estava salva! A volta da ruiva foi polêmica. Deolane como era de se esperar nem levantou do sofá para receber a rival e fechou a cara. Eita

E a segunda pessoa a deixar o reality é Ingrid. A peoa ficou bem triste com o resultado. Rosi por outro lado voltou para a sede e foi recebida com abraços calorosos de Deolane, Lucas, Tiago e Thomaz. Já Ruivinha de Marte chorou bastante ao saber da eliminação da amiga.