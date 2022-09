Carlos Sánchez festeja boa adaptação à nova função no time do Santos

29/09/2022 | 16:09



Carlos Sánchez demonstrou estar bastante adaptado a sua nova função no time do Santos, ao ser na terça-feira um dos destaques na vitória, por 2 a 0, sobre o Athletico-PR, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio, de 37 anos, teve boa produção, atuando pelas laterais do campo.

"Já havia jogado por esse lado do campo. Comecei a carreira jogando por ali e depois também atuei bastante assim na seleção do Uruguai. O Orlando (Ribeiro, técnico) foi bem direto, deixou claro tudo que esperava de posicionamento e mobilidade para mim e todos os outros que foram titulares na terça. Eu, Luan, Ângelo e Marcos Leonardo tínhamos que nos movimentar bastante para chegar com qualidade para finalizar na frente. Me senti bem e contente por tem conseguido ajudar a equipe", afirmou Carlos Sánchez.

Outro motivo de alegria do experiente atleta foi o fato de o Santos voltar a vencer, o que aumentou a expectativa de uma classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, principal objetivo do time. "Após quatro partidas sem ganhar era muito importante essa vitória. Fizemos um grande jogo em casa e agora temos que manter a mesma pegada diante do Inter, que é uma grande equipe e vem brigando pelo título. A ideia é jogar da mesma maneira que jogamos na Vila. Não adianta nada ganhar em casa e perder quando atuamos fora."

Com 37 pontos, o Santos é o décimo colocado no Brasileirão. A última rodada foi boa para o time alvinegro porque Atlético-MG, Goiás, Flamengo e América-MG, rivais diretos na luta por uma vaga na Libertadores, perderam seus jogos.

O Santos enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, neste sábado, às 15 horas, mas antes a equipe realiza um treino, na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.