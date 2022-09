Nova unidade do Bom Prato em Santo André será entregue dia 6

Da Redação



28/09/2022



A segunda unidade do Bom Prato, em Santo André, será inaugurada no próximo dia 6. A previsão é servir almoços já na quinta-feira para 1.200 pessoas. O restaurante popular do governo de São Paulo ficará na Vila Luzita, na Estrada do Pedroso.

De acordo com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a unidade começa com fornecimento de café da manhã e almoço. “Após 30 dias, vamos solicitar o jantar ao governo de São Paulo”, disse Serra. O local chegará, em poucas semanas, a 2.000 refeições oferecidas.

Serra diz acreditar que o Bom Prato da Vila Luzita pode passar o número de refeições fornecidas que o primeiro restaurante popular da cidade, que fica no Centro.

“Esse foi um dos mais importantes (compromissos do governador Rodrigo Garcia) pelo momento que passamos, com o pós-pandemia. Assim que iniciamos as tratativas, a Prefeitura de Santo André colocou imóvel para atender a demanda. Este é um imóvel municipal”, afirmou o chefe do Poder Executivo andreense.

Foram realizadas reforma e ampliação do imóvel – onde funcionava um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) –, com área total de 927 metros quadrados. Santo André conta com unidade do Bom Prato desde 2003, quando entrou em operação o equipamento localizado no Centro, na Rua General Glicério, 718.

CAPACIDADE

A unidade do Bom Prato na Vila Luzita será equipada com a cozinha 4.0, que conta com modernos equipamentos e um layout voltado à otimização das operações.

Consequentemente poderão ser produzidas diariamente até 2.000 refeições no local. Inicialmente, porém, serão 300 cafés da manhã (a R$ 0,50) e 1.200 almoços (a R$ 1). O investimento total para construção e instalação de equipamentos do Bom Prato da Vila Luzita foi de R$ 2,1 milhões. Dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social mostam que são 66 unidades do Bom Prato em todo Estado, sendo 22 delas na Capital, 16 na Grande São Paulo, 9 no litoral e 19 no interior.