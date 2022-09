Olivia Wilde e Florence Pugh brigaram aos gritos nos bastidores de Não Se Preocupe, Querida, diz site

24/09/2022 | 11:10



E vamos de mais uma polêmica envolvendo o filme Não Se Preocupe, Querida. Recentemente, o site Vulture revelou que Olivia Wilde, diretora do filme, e Florence Pugh, uma das protagonistas da trama, entraram em um embate durante os bastidores das gravações - a briga teve direito até a surtos e gritos.

Segundo o site, Florence teria se irritado após Olivia e Harry Styles, que começaram a namorar durante as gravações do filme, sumirem durante o dia. Uma fonte contou que o casal simplesmente desaparecia do nada, e que a situação foi deixando Pugh irritada. Até o momento em que as duas entraram em uma briga direta, que segundo fontes, foi ouvida por todo o set.

Os gritos foram tão longe, que até o executivo da Warner Bross, Toby Emmerich, teve que intervir. Inclusive, para impedir que Florence deixasse a produção.

Vale lembrar que, em entrevista para o The Late Show With Stephen Colbert, Olivia negou qualquer desavença com a atriz e até a elogiou:

- Só tenho respeito pelo talento de Florence. Ela é fantástica. Ela está no set de Dune 2 agora. Não há nada mais legal do que atriz ocupada. Eu acho que o engraçado é que eu não sinto que meus colegas homens diretores estão respondendo perguntas sobre seu elenco.

Eita!