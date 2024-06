É o fim! Quinta temporada de The Boys é anunciada como a última

Após muitas especulações, The Boys anuncia que a quinta temporada será a última da série. A quarta temporada chega ao streaming Prime Video em julho. Os fãs lamentaram a notícia na web, mas estão ansiosos para o que os próximos episódios prometem.

Desde o lançamento da primeira temporada, o criador de The Boys, Erick Kripke, já declarava que tinha planos de desenvolver a trama em apenas cinco temporadas, mas mesmo assim a notícia do fim do seriado pegou os fãs de surpresa.

O elenco da série esteve no Brasil em 2022.