Bárbara Evans celebra evolução do filho após sete dias na UTI

Na noite da última segunda-feira, dia 10, Bárbara Evans surgiu nas redes sociais com boas notícias sobre Antônio. Após o filho passar sete dias internado na UTI para tratamento contra bronquiolite, ele já apresentou grande melhora e não está mais sedado ou usando sonda para se alimentar.

Animada com a evolução do pequeno, que é um de seus gêmeos de seis meses de vida, a modelo começou contando nos Stories do Instagram.

- Boas notícias por aqui. No começo do dia, já tiraram o pouco de sedativo que ele estava, porque ele precisava voltar a mamar e com sedativo não dá para mamar. No começo foi bem difícil, porque ele ficou bem agitado, mas ele mamou e deu tudo certo. A gente conseguiu tirar a sonda. Ele está sem sonda, mamando normal, e sem nenhum tipo de sedação.

Em seguida, também revelou que o herdeiro está mais agitado, ativo e animado.

- Ele já está bem mais ativo, está uma criança coradinha, está brincando, não quer mais ficar deitado, só quer saber de colo. Hoje, ele deu um show na gente, pedi até para colocar roupinha na UTI porque lá é muito frio, e ele não ficar coberto de jeito nenhum, ele grita. Assim é que bom, está mostrando que ele está voltando ao normal dele, agitado. Hoje ele não economizou sorrisos, foi um atrás do outro, tudo que eu precisava.

Bárbara contou que ele está se recuperando rápido e os planos são de tirar o cateter nesta terça-feira, dia 11. Apesar de estar feliz com a melhora de Antônio, ela diz que também fica triste ao ver as outras crianças e família que também estão na UTI.

- Hoje foi um dia maravilhoso, voltei a ver vida no meu filho. Foi um dia muito bom para o meu coração, estou muito feliz. Ver o meu filho sorrindo, passando a mão no meu rosto, ao mesmo tempo que fico muito feliz, fico mal, porque olho a minha volta e vejo a quantidade de criança e de família triste. Cada história, mas odos estão no meu coração, nas minhas orações. Entrei aqui uma pessoa e vou sair outra completamente diferente.

A famosa finalizou falando sobre a saudades que sente do marido e seus dois outros filhos, Ayla e Álvaro.

- Nosso menino logo vai estar voltando para casa, Aylinha apertando ele, mordendo bochecha. Não vejo a hora de voltar para casa com todos os meus filhos juntos, com o meu marido, dormir na minha cama, jantar na minha casa, tomar minha cervejinha. Isso está próximo, o importante é que ele está se recuperando bem e só temos boas notícias.