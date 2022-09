Juliana Paes e Rafa Kalimann se encontram no aeroporto antes de embarcar para semana de moda de paris

24/09/2022 | 10:11



As brasileiras estão indo em peso para Paris, onde deve acontecer a próxima semana de moda. Na última sexta-feira, dia 23, Rafa Kalimann e Juliana Paes foram vistas embarcando para a França para marcar presença no evento.

As duas chegaram a se encontrar no aeroporto e até tiraram um tempo para uma selfie. Você imaginava que essa amizade existia? As duas conversaram um pouco e depois foram para a área de embarque.

Quem também foi para Paris na última sexta foi a atriz Sheron Menezzes. A atriz foi vista passando pelo aeroporto poucas horas depois de Juliana e Rafa.

Quem já está ansioso para ver os looks das brasileiras no PFW?