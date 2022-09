Datena fala sobre cuidados com a alimentação por problema de saúde: - Passo mal na hora

22/09/2022 | 10:10



Na noite da última quarta-feira, dia 21, Datena falou sobre a importância de manter uma alimentação balanceada quando se possui problemas de saúde. Enquanto conversava com Cátia Fonseca durante o Brasil Urgente, o jornalista revelou possuir dificuldade de se alimentar fora de casa por não saber os ingredientes dos produtos, que muitas vezes não são pensados pelas empresas para pessoas com comorbidades, especialmente a diabetes.

- Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje, você quase não percebe (a diferença entre açúcar e adoçante). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e com quase nenhum sal, eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Mas quando eu vou em restaurante, normalmente eu boto a comida na boca e já passo mal na hora.

Em seguida, o apresentador relembrou um episódio que exemplifica como os hábitos alimentares influenciam no seu cotidiano.

- Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar um refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríveis.