Incêndio da Notre-Dame inspira novo filme de Jean-Jacques Annaud

22/09/2022 | 08:05



O cineasta francês Jean-Jacques Annaud está de volta a Hollywood aos 78 anos com sua última produção, Notre-Dame em Chamas, o primeiro thriller sobre a luta contra as chamas que engoliram a amada catedral de Paris. O filme do diretor vencedor do Oscar abrirá o Festival de Cinema Francês nos Estados Unidos, que ocorre em outubro, em Los Angeles, anunciaram os organizadores.

"Estou mais perto de Notre-Dame agora e mais longe de Los Angeles. Mas uma parte do meu coração permanece lá", admitiu Annaud.

INCÊNDIO

A história do incêndio que consumiu esse emblema gótico do século 12 em Paris, em 2019, foi "um grande drama que só um roteirista maluco de Hollywood poderia imaginar", disse o diretor. Notre-Dame em Chamas dramatiza a história dos bombeiros que arriscaram suas vidas para apagar as chamas antes que a catedral fosse destruída, e os erros e acidentes que atrasaram a resposta inicial.

O filme mistura imagens de arquivo do incêndio, com cenas filmadas por Annaud recriando a tragédia.

Segue um segurança que acidentalmente verifica o sótão errado quando ouve o primeiro alarme de incêndio, caminhões de bombeiros presos no trânsito parisiense e o supervisor, cuja bicicleta quebra enquanto se dirigia para o local do desastre.

"Quando eu estava escrevendo o roteiro, senti que era ouro puro (...) era tão absurdo, tão inacreditável", contou Annaud. "O fogo é muito carismático", completou ele ao site português Sapo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.