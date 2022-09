Marisa Orth lamenta ausência de Daniel Boaventura entre os indicados do Prêmio Bibi Ferreira: Acho que ele brilha, é o rei

22/09/2022 | 05:10



Na noite desta quarta-feira, dia 21, aconteceu a celebração do Prêmio Bibi Ferreira, um dos maiores eventos do teatro musical brasileiro. Em sua 9° edição recebeu grandes nomes da dramaturgia nacional.

É claro que Marisa Orth marcou presença no teatro Santander para o Prêmio Bibi Ferreira, e com exclusividade, falou sobre o musical A Família Addams, onde interpretou a Mortícia e inclusive recebeu uma indicação de melhor atriz pelo papel, e aproveitou para lembrar do amigo Daniel Boaventura, que fez o amado Gomes Addams, porém não foi indicado em nenhuma das categorias:

- Estou muito feliz. Chateada que o Daniel não foi indicado, eu não acho certo. Acho que ele brilha, é o rei. Mas mesmo assim feliz, nós tivemos dez indicações, claramente bem reconhecidos.

Mas a indicação é apenas parte do show para Marisa, que admite, que seria mito legal levar o prêmio mas que está tudo bem também, caso não ganhe:

- Prêmio a gente nunca sabe. Em tantos anos de carreira a gente aprende que se der para premiar show se não der, também. Toda vez que você não ganhou você piorou e toda vez que você ganhou você melhorou? Não. É uma noite de festa, já.

E a eterna Magda, de Sai de Baixo, que dividiu cenas por anos om Miguel Falabella, comentou sobre o amigo de longa data, que foi um dos mestres de cerimônia da noite:

- Miguel no palco, estou louca para vê-lo. saudade sempre, gosto muito dele.

Marisa recebeu duas indicações, ambas de melhor atriz. Além de Família Addams, a artista está entre as melhores atrizes de peça de teatro, com a apresentação Bárbara, que estará de volta a São Paulo em breve.