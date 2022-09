Corinthians tem sequência com os três 'piores' para definir plano no Brasileirão

21/09/2022 | 18:55



Ganhar nove pontos nas próximas três rodadas e ter a chance de se manter entre os primeiros lugares no Campeonato Brasileiro. É isso que o técnico Vítor Pereira e os jogadores do Corinthians esperam ao ter a possibilidade de enfrentar na sequência os três piores classificados na competição nacional.

Na próxima rodada, dia 28, o adversário do time corintiano vai ser o Atlético-GO, atual 19º colocado, na Neo Química Arena, mesmo local do duelo de 1º de outubro, quando o rival será o Cuiabá, 18º colocado. A série teoricamente favorável para a equipe alvinegra será concluída em 4 de outubro, em Caxias do Sul, contra o lanterna Juventude. No primeiro turno, o Corinthians venceu Atlético e Juventude, mas perdeu para o Cuiabá, no Mato Grosso.

Além de definir as pretensões do time no Brasileirão, estes três jogos também servirão para preparar a equipe para a decisão da Copa do Brasil, a ser disputada diante do Flamengo em dois jogos nos dias 12 de outubro (Neo Química Arena) e dia 19, no Maracanã.

Uma das expectativas de Vítor Pereira é poder contar com o meio-campista Maycon, recuperado de lesão e já treinando com o restante do elenco no CT Joaquim Grava.

Depois de Atlético-GO, Cuiabá e Juventude, o Corinthians ainda terá o Athletico-PR antes do primeiro duelo com o Flamengo, também na Neo Química Arena, quando jogadores devem ser poupados para a decisão.