Desafio de Redação já conta com 74 mil textos

Lara Delon

Especial para o Diário



20/09/2022 | 08:38



O Desafio de Redação do Diário do Grande ABC está de volta na modalidade presencial. O maior concurso literário da região já tem mais de 74 mil redações, e pretende bater a meta de 100 mil textos entregues até 7 de outubro. O evento é realizado pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e tem patrocínio do Vale dos Pinheirais.

A ideia é que todas as escolas possam receber uma caixa com as folhas oficiais de redação, para serem preenchidas em horário de aula determinado pela própria instituição. As escolas que ainda não estão participando podem se inscrever até dia 30 deste mês, por meio do formulário disponibilizado no site do Diário. O mecanismo vale para o público em geral.

Para participar, é preciso que o aluno esteja entre o 6º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio, incluindo técnicos, EJA e Telessala de escolas municipais, estaduais e particulares do Grande ABC. Além destes, professores e moradores da região com ensino superior completo terão a oportunidade de se inscrever, sendo este último a única categoria em formato on-line.

Entre os prêmios para os ganhadores de 1º e 2º lugar, estão notebooks, tablets, televisão e uma bolsa de estudos integral para cursos superiores e pós-graduação, a depender da categoria do inscrito. A professora de Linguagens e Metodologias da USCS, Marialda Almeida, afirma que esse concurso auxilia no desenvolvimento global do aluno.

"Não se trata apenas de um exercício cognitivo para cumprimento de objetivos em sua escolaridade, trata sobre todas as esferas da vida desse jovem em formação, de forma especial em sua atuação na sociedade como cidadão pensante", disse. Marialda também apresenta dicas de redação aos participantes do desafio. "O estudante precisará ler e estudar sobre o tema em notícias, reportagens e, sobretudo, em livros indicados por seus professores. Depois da leitura, é importante delimitar uma tese (ideia-chave) para redação, que auxiliará o aluno a não se perder no momento da escrita. Na introdução, deve apresentar a ideia-chave; nos parágrafos do desenvolvimento, deve sustentar a ideia-chave apresentada na introdução; e, na conclusão, deve fazer um arremate das ideias apresentadas ao longo da redação, sempre retomando a ideia-central", conclui a professora.