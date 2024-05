Avenida Kennedy será fechada em homenagem para jovem atropelada

A Avenida Presidente Kennedy, em São Caetano, será fechada neste sábado para realização de um evento em homenagem a Geovanna Viana Lima, jovem de 19 anos morta após ser atropelada por Arthur Franklin Moita, de 35. Segundo o registro da ocorrência, ele estaria disputando um racha e também estava embriagado. O evento, realizado por amigos, familiares e artistas, com apoio dos coletivos RevoluSoul e Akilomba SCS, terá ainda diversas atividades culturais, das 9h às 14h, na altura do número 2.061.

Uma vaquinha foi aberta para arrecadar fundos para a festa, sendo que, até a tarde de ontem, o valor estipulado para a realização do evento já havia sido alcançado. Na descrição da arrecadação, a organização dizia que o evento seria feito “para homenagear a Geovanna com arte e cultura e pedir por Justiça pela Geovanna e por todos nós pedestres que temos direito de circular pelas ruas e viver!”.

O valor da arrecadação será revertido para contratar palco, som, rosas brancas, bexigas, cartazes e faixas para o evento. Entre as atrações estão DJs, grafiteiros, além de apresentação do grupo de dança que Geovanna fazia parte. Haverá um palco para apresentações e microfone aberto para amigos e pessoas que queiram se manifestar.

Foi protocolado pelo coletivo o fechamento da rua junto à secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança de São Caetano, e o pedido já teria sido aceito, conforme informou Arana Guimarães, uma das organizadoras do evento.

O CASO

Na última sexta-feira (10), Arthur Franklin Moita foi preso em flagrante após atropelar a jovem por volta das 19h, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Caetano. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontraram Geovanna ferida.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, o suspeito foi submetido ao teste do etilômetro após o acidente, que confirmou a presença de álcool no organismo. Geovanna não resistiu e teve a morte atestada pelo SAMU.