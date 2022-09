Lewandowski admite que não ficou feliz em voltar a Munique como rival tão cedo

19/09/2022 | 20:40



Robert Lewandowski defendeu o Bayern de Munique por oito anos. Optou por sair ao avaliar que seu ciclo terminou e escolheu defender o Barcelona. O destino o colocou frente a frente com o ex-clube na fase de grupos da Liga dos Campeões e ele voltou à Allianz Arena com oponente na semana passada. Pouco falou após o jogo, mas quebrou o silêncio e admitiu que retornar tão cedo não foi nada fácil.

"Honestamente, não fiquei feliz em voltar e jogar na Allianz Arena tão rapidamente", admitiu o polonês. "Em termos de emoções, foi um jogo diferente de qualquer outro, teve uma dimensão muito mais ampla do que apenas futebol", disse. "Foi um grande desafio, uma partida emocionante", seguiu.

O centroavante garantiu que não temia uma recepção hostil após retornar a Munique como oponente após forçar sua saída. "Eu não tinha medo de não ser aceito pelos torcedores", garantiu. "Eu já estava em Munique como jogador do Barcelona e sei o que os torcedores que encontrei na rua me disseram. Os torcedores do Bayern são espertos", continuou.

Ele foi aplaudido e não escondeu ter se emocionado. "O momento mais emocionante? Assim que você entra no estádio. Embora fosse uma sensação estranha ir para outro vestiário e aquecer em outra área."

O atacante foi o responsável por criar as melhores chances do Barcelona. Mas acabou falhando na hora de vazar o ex-clube e o resultado acabou favorável aos alemães, com 2 a 0. Ele espera que a boa apresentação do Barcelona sirva de motivação ao novo encontro, dia 26 de outubro, no Camp Nou.

"Não deveríamos ter perdido esse jogo. Deveríamos ter vencido ou pelo menos empatado. Se terminasse 4 a 2 ou 5 a 2 para nós, ninguém teria tomado isso como uma surpresa", afirmou. "O jogo contra o Bayern foi uma lição para nós. Antes de começarmos, não esperávamos conseguir impor nosso estilo e criar muitas chances. Agora sabemos que podemos", explicou. "Este jogo mostrou que podemos criar oportunidades em jogos difíceis."