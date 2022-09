Após ser condenado a quase dez anos de prisão, Leandro Lehart sobe ao palco com Art Popular

19/09/2022 | 12:10



Após as polêmicas e a condenação de quase dez anos por estupro e cárcere privado, Leandro Lehart realizou um show ao lado do grupo Art Popular, na cidade de São Paulo. No local, segundo informações do Domingo Espetacular, o músico recebeu o carinho do público e parou para tirar fotos com algumas fãs. Sobre o assunto, ele evitou falar e se retirou quando questionado.

Além das imagens do show, o programa da Record TV também exibiu uma conversa com a primeira médica que atendeu a vítima de Leandro. Segundo a profissional, ela nunca viu nada igual na sua vida:

- Uma violência emocional, física [...] é assim abominável. Eu nunca tinha visto nada igual. Eu recebi através do nosso encaminhamento de uma forma muito perigosa. Ela estava em um estado muito grave de anorexia, ela tinha dificuldade de ingerir líquidos, imagina sólidos. A minha dificuldade foi ler o histórico, eu levei dois dias para conseguir ler, foi muito difícil.

Vale pontuar que em 2019, antes de ser acusado, Leandro Lehart abriu um boletim de ocorrência contra a vítima. No depoimento ele alegou que teve relações sexuais consentidas por duas ou três vezes, mas que ela estaria em um momento sensível e decidiu se afastar. Ele ainda afirmou que concordou com devaneios e questões absolutamente íntimas para tranquilizar a inquietude dela.

A vítima de Leandro Lehart concedeu uma entrevista ao Fantástico e relembrou momentos do crime.