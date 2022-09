Primeiro beijo da edição, alfinetadas e combinação de voto... Confira tudo que rolou na madrugada em A Fazenda

18/09/2022 | 10:11



A madrugada em A Fazenda foi cheia de conversas, alfinetadas e combinação de votos!

Lucas Santos, o fazendeiro da semana, contou para Deolane e Moranguinho, que irá indicar Deborah Albuquerque para a primeira roça da edição.

- Eu abri minha mão do Bruno, disse ele.

- É um olhar doentio, de um lado pro outro, uma agonia pensando: quem eu vou ganhar agora, acrescentou Deolane.

- Até com a Deborah ele foi se juntar para conversar, desacreditou Lucas.

- Os dois tavam trocando olhares e rindo, analisou a advogada.

Moranguinho então respondeu:

- É que deve ser meio desesperador pensar que vai sair na primeira semana.

Lucas então disse que Lucas não sai. Segundo ele, Deborah com certeza será a primeira eliminada. Será?

Na área interna, Tiago Ramos e Bia Miranda se aproximaram e falaram sobre Kerline. Sem papas na língua, a última peoa a entrar na casa falou:

- Pela aparência ela é linda, mas, pela pessoa, ela é um lixo. Ela quer muito chamar a atenção. Qualquer coisa que dá aqui ela grita, ela berra. Falam que ela saiu (do outro reality) porque ela era uma planta no começo, então aqui ela quer mudar o papel e ser estourada. Só que isso todo mundo tá percebendo que é forçado.

Já Kerline estava conversando com Vini e criticou Deolane:

- Eu me abro pra isso, me permito. Ela, por exemplo, nunca se permitiu. As pessoas chegam até ela, as pessoas vão até ela trocar ideia. Ela nunca chegou em mim, nunca me perguntou se eu tô bem. Ela que é muito nariz em pé. A partir do momento que a pessoa tem um bloqueio, eu não vou forçar a barra, eu não sou essa pessoa de ir forçar amizade.

Em outro momento, para tentar escapar da roça, Bruno e Deborah tentaram traçar um plano pensando no poder do fogo. Segundo o peão, caso seja possível imunizar a si mesmo e outra pessoas, ele imunizará Deborah:

- Acabou com a estratégia total, afirmou.

- Eu faço o mesmo, fechou? São duas pessoas jogando contra a casa toda; aí seria cobra comendo cobra, emendou Deborah.

Como nem tudo no confinamento é alfinetada e combinação de votos, Iran Malfitano e Rosi protagonizaram o primeiro beijo da edição. Durante a brincadeira verdade ou desafio, os dois deram um selinho e levaram alguns peões que estavam próximos à loucura.