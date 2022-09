Após ataques, Gretchen não se cala e detona mãe de Bia Miranda: - Só quer fama e adora um escândalo

18/09/2022 | 09:11



Não se calou! Gretchen decidiu colocar a boca no trombone após os ataques e acusações de Jenny, mãe de Bia Miranda que está confinada em A Fazenda. Através de uma live em seu Instagram, a eterna rainha do bumbum desmentiu as falas de Jenny e afirmou que ela só quer fama e adora um escândalo.

- Jenny não é da família, pois roupa suja se lava em casa, e ela adora um escândalo. A Jenny começou a namorar com o Thammy quando a Bia tinha 6 ou 7 anos e ela nunca cuidou ou criou a Bia. A Jenny só quer fama, ela inventa histórias o tempo todo e adora um escândalo. Tudo que a Bia falou da mãe é verdade, disse.

Em outro momento, Gretchen revelou que Jenny tentou se matar:

- Jenny é uma pessoa difícil, ela faz tratamento com Rivotril e há 3 meses ela quase matou a Bia e a todos nós de susto porque ela tomou remédio para se matar. E ela não quis que ninguém soubesse, mas já que ela quer fama, quer aparecer, vou contar tudo. Teve uma época que ela estava bem, casada, com dinheiro, trabalhando, mas não adianta, não é isso que ela quer, ela quer ser famosa, mas sabe por que ela não consegue? Porque não tem o principal, carisma.

No vídeo, que conta com pouco mais de 30 minutos, Gretchen também afirmou que Jenny gosta de tudo do bom e do melhor. Ela também afirmou que Bia saiu com o ex-jogador Adriano, mas que Jenny não precisava expor a situação. Além disso, a rainha do bumbum surpreendeu ao revelar que ela já mandou um vídeo íntimo da Bia no grupo da família. Eita!

Na legenda da publicação, que teve os comentários bloqueados, Gretchen escreveu:

A verdade dos fatos.