Roberto Dinamite chora ao assistir vitória do Vasco sobre Náutico pela Série B

17/09/2022 | 08:50



Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, se emocionou ao assistir, pela televisão, a vitória do Vasco sobre o Náutico por 4 a 1, na noite desta sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O momento foi registrado pelo filho Rodrigo.

O vídeo mostra o ex-jogador, de 68 anos, sentado no sofá chorando e secando as lágrimas de emoção. Roberto ainda comemora olhando para a câmera e diz "Vascão" mostrando o escudo.

O resultado levou o time carioca aos 48 pontos e à quarta colocação na luta para voltar à elite do futebol brasileiro.

Roberto trava uma luta contra o câncer desde o início deste ano. Em agosto, ele foi hospitalizado para se submeter a uma cirurgia no intestino. O ex-atacante, que também foi presidente do Vasco entre 2008 e 2014, é o maior artilheiro da história do clube com 702 gols. Ele entrou em campo pelo time vascaíno em 1110 partidas.

Artilheiro implacável e com duas Copas do Mundo no currículo (78, na Argentina, e 82, na Espanha), ele é o maior goleador do Campeonato Brasileiro, do Carioca e também de São Januário. Em abril deste ano, o ex-camisa dez foi homenageado com uma estátua nas dependências de São Januário.