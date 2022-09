Clima tenso em A Fazenda, Deolane e Deborah protagonizam briga: Se eu pegar você, eu te arrebento

16/09/2022 | 02:11



Hoje a formação de A Fazenda ficou completa, pois um dos peões do Paiol finalmente foi para a sede, e já chegou imune.

No ao vivo, Galisteu começou perguntando para Deolane e Deborah se elas estavam bem, afinal as duas protagonizaram brigas quentes na manhã e tarde desta quinta-feira, dia 15.

Tudo começou com Deborah imitando e falando mal de Deolane para outros participantes, parece que o jeito da peoa não esta agradando muito a ex-Power Couple, que inclusive afirmou:

- A hora que ela vier pra mim, ela vai vir pesado

E essa história não morreu ali, Moranguinho Não pensou duas vezes antes de contar tudo para Deolane, que na hora disse que ia tirar a máscara de Deborah. Eita!

Para o café da manhã foi servida torta de climão. Deolane já acordou com vontade de tirar essa história a limpo, e assim que voltaram da divisão de tarefas, foi direto ao assunto:

- Quando vc mentiu foi quando vc se afastou, começou a doutora.

Moranguinho entrou no meio e já logo disse o que a Deborah havia falado que tinha informações sobre Pétala para vender para um jornalista famoso. Eita

A discussão ficou cada vez mais tensa, e as duas, por pouco, não vão uma para cima da outra. Os peões que estavam em volta tiveram até que ficar no meio para a situação não piorar.

E quando os ânimos pareciam ter se acalmado, Deborah e Deolane voltaram a discutir, com direto a peitada e mão para trás. Bruno e Lucas ficaram a postos, caso a briga fosse para outro patamar.

- Safada, pilantra, fuxiqueira e mentirosa, disparou Deolane, antes de ir para outro cômodo da casa. Eita!

No final teve ate ameaça de quando uma encontrar com a outra na rua, vixi. A briga só acabou de fato quando Lucas pediu para Deborah ir cuidar dos animais, ou todos levariam punição.

Depois de tanta treta, do jeito que a gente gosta, chegou a hora de saber quem foi o peão do paiol que chegou na sede! A votação do público foi acirrada, mas no final quem levou a melhor foi Bia Miranda.

E a recepção da Bia na casa foi bem diferente do que imaginávamos, A maioria dos peões nem levantou para receber a nova moradora, Mas Ingrid Ohara foi quem menos curtiu a presença da neta da rainha do rebolado na casa! Na hora, Ohara fechou a cara e ainda disse:

- Nem me conhece e já esta falando merda, se referindo a dinâmica que o Paiol fez no segundo dia de confinamento.

A briga de Deolane e Deborah teve um segundo round durante tarde, sim elas serviram bastante entretenimento hoje. Dessa vez, o clima esquentou e deixou todo mundo preocupado. Thomaz precisou ate segurar a doutora, que disparou para a ruiva:

- Se eu pegar você, eu te arrebento. Essa história ainda vai render bastante no reality.

No ao vivo, Deolane foi a única que acreditou que Bia subiria para a sede. E claro que Galisteu perguntou para Ingrid sobre a reação dela:

- Nunca nem vi, na minha vida para me chamar de desumilde. Eu fico muito mal com as pessoas que me julgam sem conhecer

Se era fogo no feno que você queria, com certeza encontrou! Antes mesmo de completar uma semana o reality já entregou tudo e mais um pouco.