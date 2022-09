Harry Landis, ator de Friday Night Dinner, morre aos 90 anos de idade

14/09/2022 | 12:11



O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.O ator Harry Landis, conhecido por interpretar o Sr. Morris na sitcom Friday Night Dinner, morreu aos 90 anos de idade. Segundo informações do Daily Mail, a triste notícia foi anunciada pelo agente do artista em uma publicação no Facebook na última segunda-feira, dia 12.

Notícias tristes. Nosso querido cliente Harry Landis passou ao espírito. Harry teve uma carreira incrível e ganhou novos seguidores mais tarde na vida como Mr. Morris em Friday Night Dinner. Foi um privilégio ter trabalhado com ele como cliente. Harry, você vai fazer muita falta. Descanse em paz.

Após a perda do colega de trabalho, a atriz Tracy-Ann Oberman, que apareceu no seriado entre os anos de 2011 e 2020, prestou uma homenagem a Harry no Twitter.

Amei demais Harry Landis. Lamento muito saber de sua morte.