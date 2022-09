Como Escolher uma Corretora de Opções Binárias

Da Redação

13/09/2022



O trading de opções binárias tornou-se muito popular nos últimos anos devido à sua simplicidade e potencial retorno. Para garantir o seu sucesso no mundo do trading de opções binárias, é necessário escolher uma corretora confiável.

A escolha da sua corretora irá influenciar os seus resultados a curto e longo prazo, pelo que é fulcral ter plena confiança na sua decisão. Felizmente, a nossa equipa reuniu algumas dicas para ajudá-lo a escolher uma corretora de opções binárias.

O que é uma Corretora de Opções Binárias?

Antes de mais, é necessário explicar o papel de uma corretora de opções binárias. As corretoras funcionam como uma espécie de ponte entre os utilizadores e o mundo do trading, permitindo a compra e venda de ativos através das suas plataformas.

As corretoras são geralmente grandes instituições disponíveis para auxiliá-lo no processo de trading. Os seus programas de trading permitem que os investidores selecionem uma grande variedade de opções binárias também e instrumentos de visualização para análise dos seus investimentos.

Confirme se a Corretora é Regulada

As agências reguladoras ajudam a assegurar a proteção dos investidores que utilizam corretoras de opções binárias. Alguns dos principais órgãos regulatórios incluem a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA), a ASIC e a CySec.

Utilizar um corretor regulamentado ajuda-o a proteger o dinheiro investido. Além disso, evita a manipulação de mercado e outros esquemas fraudulentos. É importante ter em conta que as opções binárias não são reguladas em Portugal, o que significa que terá que escolher corretoras reguladas noutros mercados.

Veja as Ofertas e Bónus

Perante a grande oferta de corretoras de opções binárias, algumas plataformas oferecem bónus para destacar-se da concorrência. Antes de começar, certifique-se que analisa o bónus oferecido, as suas condições e as suas vantagens.

No entanto, nem todas as corretoras oferecem estes bónus. Algumas preferem focar-se noutro tipo de vantagem, como depósito mínimos mais baixos. Utilizar uma destas plataformas pode ser mais vantajoso para si, principalmente se for um principiante.

Considere a Percentagem de Pagamento

A percentagem de pagamento traduz-se no retorno médio dos seus investimentos e varia de acordo com os instrumentos de análise usados. É calculada com base em diversos parâmetros, como o tipo dos ativos, preço de compra e prazo de validade.

A maioria das corretoras reguladas oferece percentagens de pagamento entre os 85% e os 90%. Antes de escolher uma corretora, certifique-se que analisa as diversas opções e escolha a mais adequada para si.

Analise o Depósito Mínimo

Para começar a investir, é necessário fazer um depósito. O valor mínimo varia de acordo com a corretora escolhida. Sugerimos que escolha uma corretora com um depósito mínimo adequado à sua experiência e orçamento.

Caso seja um principiante em opções binárias, é melhor começar um investimento mais pequeno e explorar as funcionalidades da corretora. Assim que tiver mais experiência, pode começar a aumentar o valor dos seus depósitos.

Experimente uma Conta de Demonstração

As contas de demonstração são uma das principais funcionalidades que uma boa corretora de opções binárias deve ter. Essencialmente, permitem-no melhorar as suas habilidade de trading ao aplicá-las às condições atuais do mercado, mas sem utilizar dinheiro real.

Utilizar uma conta de demonstrações ajuda-o a perceber como funcionam os mercados de opções binárias. Por outro lado, algumas corretoras limitam o tempo de utilização das contas de demonstração. Verifique sempre a validade das contas de demonstração antes de começar a investir através de uma corretora de opções binárias.

Saiba Como Funcionam os Depósitos e Levantamentos

Terá que verificar a sua identidade antes de começar a levantar os seus ganhos, dadas as extensas regulações por parte das entidades governamentais que supervisionam as corretoras de opções binárias. O processo varia entre corretoras, mas de um modo geral terá que submeter uma cópia do seu cartão de cidadão e comprovativo de morada.

Para além da verificação, deve também ter em conta os métodos de depósito e levantamento. Apesar de variarem conforme a sua localização, a maioria das corretoras oferecem a possibilidade de depositar e levantar utilizando transferências bancárias, cartões de débito e carteiras virtuais.

Recorde-se que os seus depósitos e levantamentos poderão estar sujeitos a taxas. Para confirmar as taxas, recomendamos que leia os termos e condições da corretora escolhida.