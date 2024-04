Comerc Energia está perto de captar R$ 2 bi em debêntures, e um dos papéis tem prazo de 16 anos

A Comerc Energia está captando R$ 2 bilhões em debêntures, em duas ofertas, uma de R$ 1,4 bilhão e outra de R$ 600 milhões, as duas perto de serem concluídas. Na sexta-feira, 26, foram coletadas as intenções dos investidores sobre as taxas, conforme comunicado do grupo na noite de ontem.

Na emissão de R$ 600 milhões, a taxa de juros ficou em 7,2209%. Esta emissão é de títulos incentivados, ou seja, isentos de imposto de renda para o investidor. Os recursos serão usados para bancar centrais geradoras fotovoltaicas.

Na oferta de R$ 1,4 bilhão, a expectativa é que o registro automático pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seja obtido nesta segunda-feira, 29. Os recursos serão usados para pagamentos de dívidas (notas comerciais e debêntures emitidas anteriormente), além de ajudar a bancar a implantação de projetos de geração distribuída.

Os papéis da emissão de R$ 1,4 bilhão têm prazo de 3 anos. A emissão tem o BTG como coordenador líder, e um sindicato formado por Bradesco BBI, Banco ABC Brasil e XP.

Já a emissão de papéis incentivados tem prazo de 16 anos. A operação teve como coordenador líder o BTG Pactual e o Itaú BBA também participa da coordenação.