Anitta volta para as redes sociais após boatos de término com Murda Beatz

12/09/2022 | 16:11



Apareceu! Depois de fortes rumores sobre um suposto término com Murda Beatz, Anitta deu as caras novamente em seu Twitter, nesta segunda-feira dia 12. E parece que a gata estava com saudades, já que não fez nenhuma outra postagem desde o dia 9 de setembro.

Parece que o sumiço tem motivos bem pessoais, viu? El ainda não revelou, mas já mandou um beijinho para os fãs:

Bom dia a todes .. eu tô perdidinha no tempo achando que hoje era domingo ainda. Ando completamente fora das redes sociais por motivos meus mesmo... Mas minha equipe avisou que vocês andam sentindo minha falta aqui e vim mandar um beijinho.

Para quem não se lembra, os rumores começaram depois que Anitta fez alguns posts bem misteriosos em sua conta do Twitter, falando sobre coisas ruins que existem neste mundo. Eita